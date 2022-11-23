رحلات الجزائر- فرنسا بأسعار خيالية مع ترانسافيا

قدمت شركة الطيران منخفضة التكلفة ترانسافيا تذاكرها بأسعار مغرية، خاصة الخط الرابط بين الجزائر العاصمة إلى نانت.

في الواقع ، يعرض الأخير في برنامجه الرحلات التي يتم تسويقها بسعر 78 أورو لتذكرة ذهاب فقط. هذا هو الحال بالنسبة للرحلة المقررة يوم غد الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه الشركة منخفضة التكلفة تذاكر أخرى، المغادرة من الجزائر العاصمة إلى نانت، بسعر 65 أورو. هذا السعر صالح للرحلات المجدولة في الأيام الأولى من شهر ديسمبر 2022. بما في ذلك الرحلات في 1 و 4 ديسمبر 2022.

ولا تتوقف خصومات ترانسافيا عند هذا السعر. في الواقع ، تقدم تذاكر ذهاب فقط في يومي 8 و 11 ديسمبر 2022 بسعر 29 أورو.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذه الأجرة ، يحق للمسافر الحصول على حقيبة يد واحدة فقط وملحق واحد يبلغ وزنه 10 كغ لكل شخص.

ومع ذلك ، اعتبارًا من 13 ديسمبر، سترتفع أسعار شركة الطيران هذه لتصل إلى 65 أورو مرة أخرى. و 127 أورو عن نهاية العام وتحديدا يوم 29 ديسمبر 2022.