رحلات الخريف..الجوية الجزائرية تطلق عروض مغرية

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عروض جديدة خاصة بفصل الخريف القادم.

واعلنت الجوية الجزائرية، عن خصم في رحلات الخريف بـ30 بالمائة على رحلات مختارة.

ويمكن للراغبين في السفر الحجز من 31 أوت إلى 4 سبتمبر القادم. ويكون السفر من الفاتح سبتمبر إلى 28 مارس 2026.

“سافروا مع الخطوط الجوية الجزائرية بخصم 30٪ على رحلات مختارة”. “عروض محدودة، راحة دائمة، وخدمة تليق بكم أينما كانت وجهتكم”. “الحجز: من 21 أوت إلى 04 سبتمبر 2025”. “السفر: من 01 سبتمبر 2025 إلى 28 مارس 2026”. “احجزوا الآن… ودعوا الخريف يأخذكم إلى أبعد مدى”.