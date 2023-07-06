رحلات بأسعار جد مغرية نحو إسطنبول انطلاقا من هذه الولايات

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عروض ترويجية، لأسعار تذاكر رحلاتها الدولية من عدة مطارات نحو اسطنبول التركية.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل الجوي، فإن هذا العرض الترويجي يخص بالرحلات المنطلقة من مطارات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول.

وأوضحت الجوية الجزائرية، بأن عرض الإقتناء صالح إلى غاية 31 جويلية 2023، مشيرة إلى فترة الرحلات تمتد من 01 سبتمبر 2023 إلى غاية 30 مارس 2024

وفيمايلي أسعار هذه الرحلات :

الجزائر – اسطنبول : 30500 دج

عنابة – اسطنبول : 30500 دج

قسنطينة- اسطنبول : 30500 دج

وهران – اسطنبول : 33500 دج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.