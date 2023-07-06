رحلات بأسعار جد مغرية نحو إسطنبول انطلاقا من هذه الولايات
بقلم خالد زوبيري
أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عروض ترويجية، لأسعار تذاكر رحلاتها الدولية من عدة مطارات نحو اسطنبول التركية.
وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل الجوي، فإن هذا العرض الترويجي يخص بالرحلات المنطلقة من مطارات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول.
وأوضحت الجوية الجزائرية، بأن عرض الإقتناء صالح إلى غاية 31 جويلية 2023، مشيرة إلى فترة الرحلات تمتد من 01 سبتمبر 2023 إلى غاية 30 مارس 2024
وفيمايلي أسعار هذه الرحلات :
الجزائر – اسطنبول : 30500 دج
عنابة – اسطنبول : 30500 دج
قسنطينة- اسطنبول : 30500 دج
وهران – اسطنبول : 33500 دج
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