رحلات “باريس-الجزائر” بأسعار تذاكر “جد مغرية” خلال الشهر الفضيل

أطلقت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، Air France، عروض ترويجية على رحلاتها الجوية التي تربط بين بارس والجزائر خلال شهر رمضان المبارك.

وبذلك سيتمكن أفراد الجزائرية المقيمين بفرنسا الراغبين في قضاء أيام من الشهر الفضيل بأرض الوطن وسط العائلة والأحباء الإستفادة من هذه العروض .

وتجدر الإشارة، إلى أن خط باريس-الجزائر يعتبر من أكثر الخطوط طلبا، حيث يصل إلى ذروته خلال موسم الإصطياف.

وللتعرف على هذه العروض الترويجية، قمنا بتصفح الموقع الالكتروني لشركة الطيران الفرنسية، أين وجدنا رحلات ذات اتجاه واحد على خط باريس-الجزائر بأسعار تذاكر تبدأ من 66 أورو .

ويتعلق الأمر بالرحلات المبرمجة بتواريخ 21 و 22 و 23 مارس من 66 أورو. كما تتوفر رحلة بتاريخ 29 مارس بسعر يبدأ من 69 أورو.

أما الرحلات المبرمجة في تواريخ 13 و 14 و 15 من نفس الشهر، يبدأ سعرها من 71 أورو.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption