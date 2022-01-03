رحلات باريس – الجزائر: هذه أسعار التذاكر لشهر جانفي

قبل الأزمة الصحية، كانت فرنسا هي الدولة التي تمتلك الجزائر معها أكبر عدد من الروابط الجوية. هذا الوضع لم يتغير منذ إعادة فتح الحدود بشكل جزئي.

لا تزال فرنسا البلد الأكثر خدمة من الرحلات الجوية التجارية نظرًا للجالية الجزائرية القوية جدًا الموجودة في فرنسا. من بين مئات الرحلات الجوية المصرح بها كل أسبوع مع 11 دولة، يتم تشغيل 48 رحلة مع فرنسا.

وحسب موقع visa et voyage بالنسبة لشهر جانفي الحالي. من المفترض ألا يشهد جدول الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر الكثير من التغيير. بصرف النظر عن دخول فولوتيا من مرسيليا وبوردو. ظل البرنامج كما هو. يتم تشغيل معظم الرحلات بين البلدين بين باريس والجزائر.

وتدير الخطوط الجوية الجزائرية سبع رحلات ذهاب وعودة بين الجزائر العاصمة وباريس. يخدم الجناح الوطني مطار باريس أورلي برحلة يومية. تعمل الخطوط الجوية الجزائرية أيضا إلى رواسي شارل ديغول من الجزائر برحلتين أسبوعيا.

تقوم الخطوط الجوية الفرنسية ، وترانسافيا ، وخطوط ASL الجوية بتشغيل غالبية رحلاتها إلى الجزائر من باريس أيضًا.

أسعار تذاكر السفر إلى الجزائر: الخطوط الجوية الفرنسية لا تزال الأغلى

بالنسبة للتذاكر بين باريس والجزائر، ظلت الأسعار مرتفعة في جانفي مع عدم زيادة عدد الرحلات. تواصل شركات الطيران فرض أسعار باهظة للغاية.

للحصول على تذكرة ذهاب فقط مع الخطوط الجوية الفرنسية في 13 جانفي، عليك أن تدفع من 786 أورو. هذا هو أغلى سعر في السوق.

في Transavia، الشركة الفرعية منخفضة التكلفة التابعة لشركة Air France ، تتراوح الأسعار بين 390 و 590 أورو لتذكرة ذهاب فقط، اعتمادًا على تواريخ الرحلة.

الوضع هو نفسه في ASL Airlines. تبدأ التذكرة ذات الاتجاه الواحد من 469 أورو.

في الخطوط الجوية الجزائرية ، تم بيع تذكرة ذهاب فقط بين أورلي والجزائر العاصمة بتاريخ 1 جانفي من 471 أورو. تبدأ الرحلة في اتجاه واحد بين باريس شارل ديغول من 473 أورو.