رحلات بين فرنسا والجزائر بسعر 8000 دج فقط

أطلقت شركة الطيران الإسبانية التي تعمل بنظام منخفض التكلفة فولوتيا، عروضا ترويحية للرحلات الجوية التي تربط بين فرنسا والجزائر .

ويلجأ أبناء الجالية الجزائرية في بعض الأحيان للحجز مع الشركة الإسبانية، التي توفر رحلات بأسعار في المتناول، بسبب غلاء التذاكر مع شركات الطيران الأخرى.

وللإشارة، تخدم فولوتيا العديد من المطارات الجزائرية انطلاقا من عدة مدن فرنسية كمرسيليا، بوردو، ليون وغيرها..

ولمعرفة أسعار رحلات فرنسا الجزائر المتزامنة مع شهر رمضان المبارك، قمنا بتصفح الموقع الإلكتروني للشركة الإسبانية، أين عثرنا على رحلات بأسعار تذاكر جد مغرية.

وعلى سبيل المثال، تتوفر رحلات على خط مرسيليا تلمسان خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 23 أفريل بأسعار تبدأ من 35 أورو، أي ما يقارب 8000 دينار جزائري بسعر السوق الموازية “السكوار”.

كما تتوفر أيضا رحلات ذات اتجاه واحد مجدولة بين مارس وأفريل على خط مرسيليا وهران، بأسعار تذاكر تبدأ من 45 أورو.

وقدمت ذات الشركة تذاكر ذهاب فقط بين بوردو والجزائر بسعر 35 أورو أيضًا حيث ينطبق هذا العرض أيضًا على رحلات التالية:

-مرسيليا إلى قسنطينة.

-ليون إلى سطيف.

– مرسيليا إلى عنابة وسطيف وبجاية.