رحلات بين وهران وبوردو بسعر 35 أورو فقط

أطلقت شركة الطيران الإسبانية فولوتيا، عروض ترويجية لرحلاتها الجوية التي تربط بين فرنسا والجزائر خلال فصل الصيف.

الشركة الإسبانية التي تعمل بنظام منخفض التكلفة تخدم العديد من المطارات الجزائرية انطلاقا من عدة مدن فرنسية كمرسيليا، بوردو، ليون وغيرها..

ويبحث المسافرون مع اقتراب موسم الصيف عن شركات الطيران التي توفر رحلات بأسعار في المتناول لتقليل تكاليف سفرهم بينها فولوتيا.

رحلات وهران – بوردو بأسعار جد مغرية

بالنسبة لخط وهران – بوردو، تخدم فولوتيا هذين المطارين خلال صيف 2023 بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وعلى سبيل المثال ، بالنسبة لشهر جوان، تبدأ أسعار تذاكر رحلات وهران – بوردو ذات الاتجاه الواحد مع فولوتيا من 35 أورو أي ما يقارب 8000 دينار جزائري بسعر السوق الموازية “السكوار”.

كما ينطبق هذا السعر على الرحلات الجوية المبرمجة يومي 12 و 15 جوان 2023. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر تذاكر أخرى أيضًا بسعر 45 أورو خلال نفس الشهر.

وفيما يتعلق برحلات العودة، تعرض Volotea تذاكرها بسعر 46 و 63 و 73 أورو ذهابًا وإيابًا.

ماذا عن أسعار رحلات الجزائر-بوردو ؟

توفر الشركة الإسبانية للنقل الجوي رحلات من بوردو إلى الجزائر العاصمة خلال شهر ماي المقبل بأسعار تذاكر تبدأ من 36 أورو.

كما يعرض موقع Volotea الإلكتروني رحلات أخرى على نفس الخط خلال شهر ماي بأسعار 46 و 52 و 73 أورو.

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