رحلات ترانسافيا بين فرنسا والجزائر مؤكدة حتى ديسمبر

منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود، تبنت السلطات الجزائرية مبدأ المعاملة بالمثل في منح خانات طيران لشركات الطيران.

ويحق لشركات الطيران الأجنبية الحصول على نفس عدد الرحلات مثل الخطوط الجوية الجزائرية.

بحكم المعاملة بالمثل، تدير الخطوط الجوية الجزائرية 24 رحلة. يتم تقاسم النصف الآخر من البرنامج بين الخطوط الجوية الفرنسية ، وترانسافيا، وخطوط الطيران ASL الجوية وفويلينج. وهي التكلفة الإسبانية المنخفضة، بالترتيب التالي:

ترانسافيا: 9 رحلات إجمالية موزعة من باريس أورلي إلى الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، من ليون ومونبلييه إلى الجزائر العاصمة.

الخطوط الجوية الفرنسية: 7 رحلات أسبوعية؛ 6 بين باريس شارل ديغول والجزائر وسابعة بين باريس سي دي جي ووهران.

خطوط ASL الجوية: 7 رحلات في الأسبوع. 5 من باريس CDG إلى الجزائر العاصمة. رحلة واحدة من ليون وأخرى من ليل إلى الجزائر العاصمة.

فيولينغ: رحلة واحدة بين مرسيليا والجزائر.

وردا على سؤال من أحد العملاء عن رحلاتها التجارية في ديسمبر. قالت شركة ترانسافيا إن خدماتها مؤكدة حتى 16 ديسمبر. وبعد هذا التاريخ، تشير الشركة الفرعية منخفضة التكلفة إلى أن “الرحلات الجوية مؤكدة، لكن يمكن للحكومة الجزائرية أن تغير رأيها”.