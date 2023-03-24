رحلات جديدة انطلاقا من بروكسل نحو 4 وجهات جزائرية

أعلنت شركة الطيران البلجيكية TUI fly، عن إطلاق رحلات جديدة انطلاقا من مطار بروكسل نحو 4 وجهات جزائرية جديدة خلال موسم الإصطياف.

وبذلك ستعود مستوى الرحلات بين بلجيكا والجزائر إلى نفس المستوى التي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا.

وستخدم شركة TUI fly، اعتبارا من صيف 2023 مطارات وهران وتلمسان وقسنطينة وبجاية من مطار بروكسل، حسب بيان للشركة ذاتها.

وأوضح المصدر نفسه، أنه اعتبارًا من 15 ماي 2023، ستخدم شركة TUI fly مطار وهران مرتين في الأسبوع، يومي الاثنين والخميس.

كما ستخدم شركة الطيران البلجيكية ، مطار تلمسان أيضًا اعتبارًا من 15 ماي، مرة واحدة في الأسبوع، يوم الاثنين.

واعتبارًا من 17 ماي 2023، ستوفر TUI fly رحلات إلى مطاري قسنطينة وبجاية، مرة واحدة في الأسبوع ، أيام الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك ، ستستمر خدمة توي فلاي نحو مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة مرتين في الأسبوع من مطار بروكسل ساوث شارلروا، يومي الثلاثاء والجمعة .

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