رحلات جوية في الأيام القادمة نحو الصين لجلب المزيد من المعدات الطبية

سيتم تنظيم رحلات جوية أخرى في الأيام والاسابيع القليلة القادمة، نحو الصين، لجلب المزيد من المعدات الطبية.

للتذكير، حطت بمطار هواري بومدين منتصف ليل الخميس، طائرتي النقل العسكريتين من نوع IL-76 التابعة للقوات الجوية على متنها الشحنة الثانية من المعدات الطبية التي تم اقتناؤها من الصين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تقدر الحمولة بـ 30 طن، والتي تم نقلها في مدة قياسية تدعيما للجهود المتواصلة والرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.