رحلات جوية مغرية بـ 1 أورو مع طيران “فولوتيا” هل الجزائر معنية؟

أطلقت شركة Volotea الإسبانية منخفضة التكلفة حملة ترويجية، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية.

العرض الترويجي جذاب للغاية، مع تذكرة بقيمة 1 أورو إلى عدة وجهات. حيث يتزامن هذا العرض الترويجي مع نهاية العام والأعياد والعطلات الأخرى التي تجذب تدفقا كبيرا للمسافرين.

ما هي الوجهات المتوفرة لهذا العرض؟

مع هذه الحملة التسويقية من الشركة الإسبانية، يتساءل المرء عن الوجهات التي تشكل جزءًا من هذه الحملة الترويجية.

حتى الآن، الوجهات التالية معروضة للبيع؛ كلها موجودون في فرنسا وهي نانت، مونبلييه، تولوز، اجاكسيو، باستيا، فيجاري سود.

وتدعي الشركة أنها طرحت 200 ألف مقعد للبيع. الرحلات إلى بربينيان متاحة أيضًا مقابل 24 أورو وإلى بوردو بسعر 29 أورو.

Volotea قريبا في الجزائر

يعطي إطلاق هذا العرض لمحة عامة عن السياسة التجارية لشركة Volotea. التي تأمل في إطلاق رحلاتها بين فرنسا والجزائر في ديسمبر المقبل.

وكانت شركة التكلفة المنخفضة تنوي تدشين خطوط جوية جديدة بين فرنسا والجزائر في منتصف أكتوبر لكنها انتهت بتأجيل إطلاقها لشهر ديسمبر.

وستفتتح الشركة ثمانية خطوط من مرسيليا وبوردو وليون إلى الجزائر العاصمة، سطيف، عنابة، بجاية، قسنطينة، وهران وتلمسان.

في الوقت الحالي، لا يوجد عرض ترويجي بقيمة 1 أورو للجزائر، لكن Volotea تقدم أسعارًا من المفترض أن تكون في متناول الجميع.