رحلات جوية ملغاة ومدارس مغلقة… الثلوج تشل نيويورك وشمال شرق أمريكا

تم إلغاء أكثر من 1220 رحلة جوية من وإلى نيويورك. بما في ذلك ما يقرب من نصف الرحلات في مطار لاغوارديا، وأكثر من ربع الرحلات الجوية في نيوارك. المطار الكبير في نيوجيرسي في الولايات المتحدة. ضواحي نيويورك، فضلا عن 20% من حركة المرور في منصة مطار جون كينيدي التاريخي، وفقا لموقع Flight Aware.

كما تم إغلاق المدارس والمحاكم والمكاتب العامة والطرق شبه مهجورة. بعد أن أوصت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS). سائقي السيارات بالقيادة “بحذر شديد” أو “ببساطة تجنب السفر إن أمكن”.

ومن المتوقع تساقط ثلوج يتراوح سمكها من 10 إلى 20 سم. مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 65 كم / ساعة خلال النهار، وفقًا لنظام التحذير في مدينة نيويورك (NYC).

ومنذ الفجر، تساقطت الثلوج بمعدل 2.5 إلى 5 سم في الساعة على “مناطق معينة” في منطقة العاصمة نيويورك. ولا سيما في الضواحي السكنية لمقاطعة ويستتشستر، إلى الشمال من المدينة. الواقعة بين المحيط الأطلسي ونهر هدسون، وفقا لما ذكره موقع “إنترفاكس”.

في المجمل، تأثر 32 مليون من سكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا بالطقس السيئ وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. مع ما يصل إلى 33 سم من الثلوج في مدن نيوجيرسي.

وبصرف النظر عن الحلقة الثلجية الصغيرة التي وقعت في منتصف جانفي. لم تشهد مدينة نيويورك مثل هذا هطول الأمطار منذ فيفري 2022.