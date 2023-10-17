رحلات سياحية وعلاجية لفائدة كبار السن من الجالية الجزائرية

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش بمقر الوزارة، الدكتور شمس الدين حفيز، عميد مسجد باريس.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تندرج في اطار التنسيق لاطلاق برنامج مشترك لفائدة كبار السن من جاليتنا في فرنسا. من خلال تنظيم رحلات سياحية وعلاجية على مستوى المؤسسات الحموية.

في هذا الصدد ومن خلال المحادثات، اكد الوزير على الاستعداد التام للقطاع لتسخير كل الإمكانيات اللوجستية الملائمة لاستقبال هذه الفئة، و التكفل بهم في أحسن الظروف، قصد تعزيز جسور التواصل وربط أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم الحبيب.