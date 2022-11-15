رحلات طيران فرنسا-الجزائر: تذاكر بأسعار مغرية لدى ASL Airlines

كشفت شركة ASL Airlines عن عرض خاص يسمح بالسفر إلى الجزائر بـ 69 أورو فقط.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت شركة الطيران أن هذه الأسعار خاصة بتذاكر ذهاب فقط. وتضمنت أمتعة المقصورة 10 كغ.

كما تستفيد الرحلات الجوية التي تربط بين العاصمة الجزائر ومطار ليل أيضًا من هذه العروض الترويجية.

وبالتالي، توفر ASL Airlines لمسافريها تذاكر باتجاه واحد بسعر 69.79 أورو. هذا السعر صالح للرحلات المجدولة في 20 و 23 و 30 نوفمبر و 7 ديسمبر 2022.

خط آخر من ليل يستفيد من عروض ASL Airlines الجديدة هو خط وهران.

بالنسبة إلى هذا الأخير، من الممكن العثور على تذاكر مقابل 69.76 يورو فقط. إذا قام الزبون بالحجز في 22 و 29 نوفمبر و 6 ديسمبر 2022.