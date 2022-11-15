إعــــلانات
الوطني

رحلات طيران فرنسا-الجزائر: تذاكر بأسعار مغرية لدى ASL Airlines

بقلم نسرين محفوف
رحلات طيران فرنسا-الجزائر: تذاكر بأسعار مغرية لدى ASL Airlines
  • 476
  • 0

كشفت شركة ASL Airlines عن عرض خاص يسمح بالسفر إلى الجزائر بـ 69 أورو فقط.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت شركة الطيران أن هذه الأسعار خاصة بتذاكر ذهاب فقط. وتضمنت أمتعة المقصورة 10 كغ.

كما تستفيد الرحلات الجوية التي تربط بين العاصمة الجزائر ومطار ليل أيضًا من هذه العروض الترويجية.

وبالتالي، توفر ASL Airlines لمسافريها تذاكر باتجاه واحد بسعر 69.79 أورو. هذا السعر صالح للرحلات المجدولة في 20 و 23 و 30 نوفمبر و 7 ديسمبر 2022.

خط آخر من ليل يستفيد من عروض ASL Airlines الجديدة هو خط وهران.

بالنسبة إلى هذا الأخير، من الممكن العثور على تذاكر مقابل 69.76 يورو فقط. إذا قام الزبون بالحجز في 22 و 29 نوفمبر و 6 ديسمبر 2022.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ZZnVY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر