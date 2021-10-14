رحلات طيران فرنسا– الجزائر.. نهاية مجانية اختبارات PCR

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في 27 سبتمبر الماضي أنه لن يتم تعويض اختبارات “pcr” اعتبارًا من 15 أكتوبر.

فحص كوفيد -19، الذي كان يغطي حتى الآن 100٪ من الضمان الاجتماعي. لن يتم تعويضه بعد الآن، ولا سيما لسبب “السفر”.

منذ مارس 2020، تم إجراء حوالي 150 مليون اختبار في فرنسا. بما في ذلك أكثر من ستة ملايين اختبار أسبوعيًا في أوت وحده.

مع استراتيجية الفحص الجديدة هذه، تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع المزيد من المواطنين الفرنسيين على التطعيم ضد الفيروس.

اختبار PCR إلزامي للسفر إلى الجزائر

سيكون لهذا القرار تأثير على المسافرين إلى الجزائر. في الواقع، لكي تتمكن من الصعود إلى الطائرة سيتعين على المسافر تقديم اختبار PCR سلبي أقل من 36 ساعة.

بدون هذا الاختبار، ستمنع ​​شركة الطيران المسافر من الصعود إلى الطائرة. وحتى الأشخاص الذين تم تلقيحهم يجب أن يقدموا اختبار PCR سلبيًا على متن الطائرة. ويخضعون لاختبار مقابل رسوم عند الوصول إلى المطار في الجزائر.

أين يمكن إجراء الاختبارات في فرنسا وبأي ثمن؟

في فرنسا، من الممكن تحديد موعد في المختبر لإجراء اختبار pcr. على الرغم من اختلاف الأسعار اعتمادًا على نوع الاختبار والمهني الذي أجرى الاختبار والمكان واليوم الذي تم فيه إجراء الاختبار. فإن السعر المرجعي لاختبار PCR هو 43.89 أورو. ويُسمح لمجموعة كبيرة من المهنيين الصحيين بإجراء هذه الاختبارات. مثل الصيادلة والأطباء والممرضات والقابلات وأخصائيي العلاج الطبيعي أو حتى جراحي الأسنان.