رحلات طيران مرسيليا – الجزائر: Vueling تطلق عرضًا ترويجيًا في جانفي 2023

قررت شركة الطيران الإسبانية منخفضة التكلفة Vueling إطلاق عرض ترويجي جديد. مع تخفيض الأسعار من مرسيليا إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

في جانفي المقبل، تعرض شركة Vueling رحلات جوية بسعر 55 أورو. بالنسبة لتواريخ 1 و 5 جانفي 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Vueling أسعارًا أخرى أكثر جاذبية من هذه الأسعار.

في الواقع ، تباع تذاكر الرحلات بين مرسيليا والجزائر بسعر 45 أورو لتذكرة ذهاب فقط. وينطبق هذا المعدل على غالبية رحلات الشركة في جدول جانفي 2023.

من الجزائر العاصمة إلى مرسيليا، تتوفر التذاكر بسعر 35 أورو ، خاصة يومي 11 و 12 جانفي 2023. وبسعر 55 و 65 أورو، يومي 9 و 10 جانفي.

كما تقدم Vueling بعض التذاكر للبيع من مرسيليا إلى العاصمة الجزائر بأسعار مغرية. في الواقع ، هذه هي حالة الرحلة المقرر إجراؤها في 7 ديسمبر ، المعروضة بسعر 85 أورو.

كما يتم عرض الرحلات المجدولة في 28 و 29 ديسمبر 2022. بسعر 75 أورو للدرجة الاقتصادية ذات الاتجاه الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، خارج هذه التواريخ، تتجاوز أسعار هذه التكلفة الإسبانية المنخفضة 145 أورو. وأحيانًا تصل إلى 210 أورو لتذكرة ذهاب فقط.

في الاتجاه المعاكس، وخاصة من الجزائر العاصمة إلى مرسيليا. تقدم شركة Vueling تذاكر للبيع بسعر 35 أورو. هذا السعر صالح للرحلات المجدولة في 14 و 15 و 17 و 20 ديسمبر 2022.