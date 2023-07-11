رحلات عبر القطارات.. تخفيضات في أسعار النقل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، “SNTF”، اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات هامة بالسفر على متن القطارات.

كما يتعلق الأمر بالمجموعات العادية، لرحلات القطارات أين تستفيد تذكرة جماعية بتخفيض 30 بالمائة. لكل مجموعة مكونة من 10 أشخاص على الأقل على مسافة 300 كلم ذهاب/ اياب . ويدفع الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 12 عامًا نصف سعر التذكرة.

أما بالنسبة المجموعات الرياضية، فالأشخاص المتنقلون في اطار الأحداث الرياضية، يحصلون على تذكرة جماعية في كل الدرجات. وبتخفيضات 30 بالمائة للمجموعات المكونة من 10 أشخاص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. 40 بالمائة للمجموعات المكونة من 31 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. 50 بالمائة للمجموعات المكونة من 61 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. ويدفع الأطفال ما بين 4-12 سنة نصف السعر.

وبخصوص المخيمات الصيفية، فتذكرة جماعية ذهاب/إياب، لأكثر من 10 أشخاص، والسن أقل من 21 سنة. يستفيدون بتخفيض 50 بالمائة على أسعار التذاكر .ويدفع الأطفال ما بين 4- 12 سنة نصف السعر . والتسعيرة الخاصة بالأطفال، فيتم نقل الأطفال ما دون الأربع سنوات مجانا بدون مقعد. ويدفع الأطفال ما بين 4 – 12 سنة نصف ثمن التذكرة، ولهم الحق في الحصول على مقعد.