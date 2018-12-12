رحلات عمرة للأساتذة الجامعيين بـ«القرعة»

شرط أن يكون لديهم على الأقل 3 سنوات عمل في المؤسسة الجامعية

قررت لجان الخدمات الاجتماعية للجامعات تنظيم رحلات عمرة يستفيد منها الأساتذة الجامعيون، شرط أن يكون لديهم على الأقل 3 سنوات عمل في المؤسسة الجامعية التي ستنظم العمرة.

أفرجت لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالمؤسسات الجامعية على برنامجها الخاص بنهاية السنة، حيث فتحت المجال للوكالات السياحية قصد تنظيم أحسن عرض لتنظيم العمرة الخاصة بعطلة الشتاء، يستفيد منها الأساتذة الجامعيون.

وحسب مصدر من اللجنة، فإن هذا القرار يخص بالدرجة الأولى الأستاذة الجامعيين المرسمين والذين ينشطون في سلك التعليم لثلاث سنوات على الأقل.

وحسب المتحدث، فإن هذه العملية ستخضع للقرعة، حيث سيتم تسجيل كل الأساتذة الراغبين في آداء العمرة، وبعد عملية قرعة يتم تحديد المقبولين الذين سيلتزمون بالتوقيع على وثيقة شرف يؤكد فيها المعني من أنه لم يستفيد من عمرة طيلة مساره الجامعي، كما أن المعلومات المدونة تخصه ولا تخص شخصا آخرا.

وحسب المتحدث، فإن اللجان متخوفة من أن يقوم الأساتذة بإدراج أسماء أقاربهم في القرعة، ولهذا السبب طالبت بشهادة العمل التي تثبت انتساب الأستاذ للمؤسسة الجامعية التي ستنظم العمرة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث أن لجان الخدمات الاجتماعية ستعمل على رفض الاشتراكات الخاصة بعمال القطاع، وهذا قصد زيادة الميزانية الخاصة بالخدمات ومن ثم إعداد برامج خاصة يستفيد منها العمال.

وأضاف المتحدث أنه في حال يتم زيادة الاشتراكات فإنه سيتم مساعدة الأساتذة على إعانات خاصة بالسكن، باعتبار أن هذا الموضوع يعد إشكالا كبيرا لكل عمال القطاع، خاصة بعد رفض الوزارة التنازل عن المساكن الوظيفية.