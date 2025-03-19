رحلات ليلية لخطوط ضاحية الجزائر ابتداء من الغد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج رحلات ليلية لخطوط ضاحية الجزائر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهذا ابتداء من يوم غد الخميس 20 مارس 2025.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه نزولا عند رغبات المسافرين واستجابة لمطالبهم، وتسهيلا لتنقلاتهم الليلية. خلال هذه الأيام المباركة، تم إطلاق برنامج رحلات ليلية لخطوط ضاحية الجزائر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهذا ابتداء من يوم الخميس 20 مارس 2025.

وللاطلاع على البرنامج الكامل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1Ypp7qNyx2AGM1nEg9yUOdg…/view

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