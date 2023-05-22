رحلات “وهران-أليكانتي”.. شركة Algérie Ferries تعلن عن تغيير هام

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين Algérie Ferries عن تغيير هام في برنامج رحلاتها على الخط الذي يربط بين مينائي وهران وأليكانتي بإسبانيا.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن رحلتي وهران / أليكانتي المقررتين بتاريخي 22 و 25 ماي 2023 قد تم إلغاؤهما.

ودعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، المغتربين الحائزين على تذاكر إياب هذه الرحلات التقدم على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، وذلك من اجل التنقل عبر الرحلة المبرمجة من الجزائر باتجاه اليكانتي يوم 23 ماي 2023 .

وللإشارة، كانت شركة Algérie Ferries قد أعلنت في بيان سابق أن الرحلة المبرمجة بتاريخ 22 ماي 2023 من وهران بإتجاه اليكانتي قد تم تأجيلها إلى تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا.

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