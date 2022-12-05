رحلات وهران – مرسيليا  بأسعار مغرية مع طيران فولوتيا

خلال شهر نوفمبر الماضي، أطلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة Volotea العديد من العروض الترويجية. على وجه الخصوص، العرض الشهير بـ 35 أورو.

بالنسبة لشهر ديسمبر، تقدم Volotea بعض الرحلات الجوية بأسعار مغرية. خاصة في الأيام الأخيرة من ديسمبر 2022 وجانفي 2023.

على سبيل المثال، على خط مرسيليا – وهران، تقدم شركة الطيران هذه رحلات ذهابًا وإيابًا بـ 90 أورو. هذا هو الحال بالنسبة لرحلة المغادرة المجدولة في 27 ديسمبر 2022 والعودة المقرر في 18 جانفي 2023.

مواعيد أخرى بأسعار متاحة أيضًا للحجز ، وهي:

106 أورو للاتجاه الواحد المقرر في 26 ديسمبر 2022 ، إلى 11 جانفي 2023.

116 أورو لرحلة ذهاب فقط في 11 ديسمبر 2022 ورحلة العودة المقرر في 27 جانفي 2023.

123 أورو للرحلة المقررة في 11 ديسمبر والعودة في 22 ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن Volotea تقدم العديد من التذاكر ذات الاتجاه الواحد بسعر 45 يورو. على وجه الخصوص ، بالنسبة لرحلات وهران – مرسيليا ، المقررة بين 11 و 31 جانفي 2023.