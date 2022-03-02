رحلة إجلاء للجوية الجزائرية من عاصمة رومانيا بوخارست غدا الخميس

اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست. وذلك يو غد الخميس على الساعة الخامسة مساءً.

وحسب بيان للخارجية فإن رحلة الاجلاء ستكون يوم غد الخميس على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة 20.15 مساء. وهذا إنطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وجاء هذا الاجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد.

كما تدعو الوزارة المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع مصالحنا الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء:

عبر الرقم الأخضر: 65 45 314 21 40 00

البريد الإلكتروني: [email protected]

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اصدرت سفارة الجزائر في بولندا، اليوم السبت، بيانا حول الجالية الجزائرية المتواجدة في أوكرانيا.

وجاء في البيان، ان السفارة تعلم المواطنين القادمين من أوكرانيا نحو بولندا أن السلطات الجزائرية تعمل على برمجة إجلائهم نحو الجزائر.

وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية المختصة على تنظيم هذه عملية الإجلاء.

كما دعت السفارة الجزائرية، المواطنين الذين عبروا الحدود أو في طريقهم إلى بولندا إلى التعاون معها.

حيث طلبت منهم موافاتهم بتفاصيل هوياتهم في أقرب الآجال عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] .

بالإضافة الى ارسالهم نسخة من جواز السفر ونسخة من البطاقة القنصليةـ إن وجدت ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومكان التواجد الحالي.

كما دعت السفارة ايضا، جميع أفراد الجالية إلى الاطلاع بانتظام على موقعها للاستعلام حول آخر المستجدات.

طالع ايضا: وزارة الخارجية تدعو الجالية الجزائرية في أوكرانيا بالتقيد بتوجيهات سفارة الجزائر بكييف

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، انها تتابع تطورات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا.

كما تؤكد حرصها التام للعمل وتضافر الجهود من أجل سلامة أفراد الجالية الوطنية المقيمين في هذا البلد.

وذلك من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو وبوخارست، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.

كما جددت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية المتواجدون في أوكرانيا للتقيد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف.

والتي تسهر،في الظروف الصعبة السائدة حاليا، على البقاء في تواصل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تذكر الوزارة من جديد بالرقم الأخضر المجاني الذي تم وضعه تحت تصرف أبناء الجالية الجزائرية بهذا البلد.

وذلك للتواصل مع سفارة الجزائر بكييف: 500068-0800، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم استحداثه على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : 00 45 50 021.