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أخبار الجزائر

رحلة استكشافية لـ18 متعامل سياحي وإعلامي أجنبي في الجنوب

بقلم أسماء.ع
رحلة استكشافية لـ18 متعامل سياحي وإعلامي أجنبي في الجنوب
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انطلقت، اليوم السبت، رحلة الاستكشافية المنظمة من طرف وزارة السياحة، لصالح 18 متعامل سياحي واعلامي أجنبي من مختلف الدول. على غرار كندا، تركيا، فرنسا، ايطاليا، كرواتيا، فنلندا، النمسا.

كما ستشمل الرحلة الاستكشافية، كل من ولايات بشار، بني عباس وتيميمون، في الفترة الممتدة من 24 الى 28 سبتمبر 2022. للترويح للمنتوج السياحي الصحراوي تزامنا مع تنظيم الطبعة الواحدة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والاسفار.

رابط دائم : https://nhar.tv/9Lbh3
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