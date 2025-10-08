رحلة الجزائر-تونس.. كل ما تحتاج معرفته قبل السفر

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الاجراءات التي يجب أن يتبعها المسافر عبر القطار الدولي الجزائر-تونس.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه يجب أن يحوز المسافر على جواز سفر. وقسيمة الضريبة الخاصة بالسفر التي يمكن اقتناءها من جميع محطات الحجز.

كما يمكن للمسافر حمل أمتعة لا يتعدى وزنها 30 كلغ لكل مسافر. وفي حال هناك وزن إضافي فإنه ينقل إلى عربة نقل البضائع مقابل رسوم إضافية.

ويمكن حجز التذكرة 7 أيام قبل موعد انطلاق الرحلة. ويتوفر مكتب لصرف العملة على مستوى محطة سوق أهراس.

واعلنت الشرطة أن مدة صلاحية تذكرة ذهاب - إياب صالحة لـ3 أشهر على الخط الدولي الجزائر تونس.

كما يجب تأكيد الحجز في حدود 7 أيام بالنسبة للمسافرين المتحصلين على تذاكرالسفر ذهاب – إياب قبل موعد رحلة العودة.

ويمكن الحجز في محطات الجزائر، وهران، سطيف، العلمة، قسنطينة، عنابة، سوق أهراس.