رحلة الدفاع عن اللقب.. محرز يواجه توتنهام في افتتاح البريميرليغ

تم الكشف اليوم الأربعاء، عن برنامج الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2021/2022، أين سيبدأ نادي “مانشستر سيتي” بقيادة “محرز” رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة “توتنهام”، كما أنه في الجولات السبعة الأولى سيواجه “السيتي” كل من “توتنهام”، “أرسنال”، “ليستر سيتي”، “تشيلسي” و”ليفربول”.

هذا وسيبدأ “محرز” رحلة الدفاع عن اللقب مع “مانشستر سيتي” يوم 14 أوت المقبل، كما سيواجه “السيتي” نادي “مانشستر يونايتد” في الداربي يوم 6 نوفمبر المقبل على أن تكون مباراة الإياب يوم 5 مارس 2022.