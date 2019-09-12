رحلة باريس-أورلي الجزائر بـ100 أورو على طاسيلي للطيران

أطلقت شركة طاسيلي للطيران تسعيرة جديدة على تذاكر رحلة باريس-أورلي والجزائر ذهابا فقط بداية من اليوم والى 15 سبتمبر الجاري.

وتكلف الرحلة 100 أورو حسبما أفاد به اليوم بيان للشركة العمومية لفرع المجمع البترولي والغازي سوناطراك.

وأوضح المصدر أن “شركة طاسيلي للطيران أطلقت تسعيرة تفضيلية جديدة للمسافرين الراغبين في السفر من باريس أورلي نحو الجزائر العاصمة ذهابا فقط وذلك يوميا خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 15 سبتمبر 2019”.

مضيفا أن “هذه الرحلة مقترحة بسعر 100 أورو وفقا لشروط وفي حدود المقاعد المتوفرة”.

ويمكن الاستفادة من هذه التسعيرة على مستوى الوكالات التجارية لطيران الطاسيلي وكذا على الموقع الالكتروني للشركة www.tassiliairlines.dz.

وكانت “طيران الطاسيلي” قد أعلنت يوم الأحد عن برمجتها لرحلة يوميا انطلاقا من الجزائر العاصمة باتجاه باريس أورلي ذهابا وإيابا.

للسماح للمسافرين المعنيين بإلغاء رحلات “إيغل أزور” بالالتحاق بوجهتهم.

وأوضحت الشركة أن وكالاتها التجارية بمطار الجزائر تفتح أبوابها كل يوم من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما تبقى ممثليتها التجارية بباريس هي الأخرى مجندة في هذه العملية.