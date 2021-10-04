رحلة باريس – الجزائر بسعر 101 أورو شهر ديسمبر

لحد كتابة هذه الأسطر، لم يحدث انخفاض في الطلب على الرحلات الجوية إلى الجزائر في سبتمبر. وبالنسبة لشهر أكتوبر، تم بالفعل بيع غالبية التذاكر في الخطوط الجوية الجزائرية وشركات الطيران الأخرى.

من الصعب تلبية الطلب المرتفع للغاية حتى يزداد عدد الرحلات الجوية. حتى الآن، لا يزال البرنامج الذي تم تنفيذه اعتبارًا من 28 أوت ساري المفعول.

الرحلات الجوية التجارية مع فرنسا هي الأكثر طلباومن أصل 64 رحلة مصرح بها في الجزائر كل أسبوع، هناك 48 رحلة مع فرنسا.

وقد حصلت الخطوط الجوية الجزائرية على نصف الرحلات المصرح بها. والنصف الآخر مقسم بين أربع شركات طيران متبقية وهي الخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وخطوط ASL الجوية، وفويلينج.

الارتباك مرارا وتكرارا

في المجموعات على فيسبوك، لا يزال بعض المرشحين للسفر إلى الجزائر ضحايا للخلط بين الرحلات التي يتم تشغيلها حاليًا. وتلك التي تعتمد على الجدول الزمني السنوي.

شارك أحد مستخدمي الإنترنت لقطة شاشة على موقع شركة Vueling الإسبانية يوم الأحد. هذه تذكرة من باريس أورلي إلى الجزائر مع توقف في برشلونة. حتى الآن ليس هناك ما يثير الدهشة، باستثناء أن سعر التذكرة مغر للغاية.

في الواقع، يتم تقديم هذه التذكرة مع التوقف بسعر 101 أورو. يكاد يكون هذا مستحيلًا عندما تفكر في أن الرحلات الجوية المباشرة بين باريس والجزائر تكلف ما لا يقل عن 500 أورو.

هذه هي الرحلات من الجدول السنوي الذي تقدمه Vueling دائمًا على موقعها، مما يعرض عملائها للارتباك. رحلة يتم غالبا إلغاؤها، ما لم تقرر السلطات الجزائرية فتح الحدود بالكامل بحلول ذلك الوقت.