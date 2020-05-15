رحلة بحرية بين الجزائر ومارسيليا الفرنسية قبل نهاية ماي

أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر اليوم الخميس عن وضع حيز الخدمة خط بحري يربط الجزائر بمارسيليا الفرنسية قد يكون قبل نهاية شهر ماي الجاري.

وأوضح بيان السفارة أن هذا الإتفاق تم بالتنسيق بين السلطات الجزائرية والسفارة وكذا القنصليات الثلاث بالجزائر وبالتعاون مع شركة النقل البحري كورسيكا لينيا Corsica Linea .

وبهذا تنهي السفارة علم لكافة الفرنسيين أوالمواطنين من الجالية الاوروبية الراغبين في العودة الديار بسيارة أوبدونها، أنه بإمكانهم إستخدام الممر البحري.

وذلك من خلال بملئ النموذج أدناه بدقة (لن تتم معالجة النماذج غير المكتملة).

ونسخة من بطاقة الرمادية للسيارة .

وبمجرد الانتهاء، أرسل النموذج ونسخة بطاقة تسجيل السيارة إلى العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]

وفي حال تم تنظيم الربط البحري، وفي حدود الأماكن المتاحة، فسيتم إبلاغ المسجلين بإجراءات شراء التذكرة، والوصول إلى الميناء، والصعود، وعبور وعبور حدود شنغن.

وللإشارة، فإن عدد من الجالية الفرنسيين والاوروبية المقيمة بالجزائر عالقة منذ بداية تفشي وباء كورونا كوفيد 19.

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