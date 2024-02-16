رحلة بين أمستردام ولوس أنجلوس تتحول إلى كابوس

كانت الرحلة شاقة ومحبطة بالنسبة لـ 318 راكبًا على متن رحلة KLM بين أمستردام ولوس أنجلوس.

فبعد أقل من ساعة من الإقلاع، لاحظ الطاقم أن أحد مراحيض الطائرة لا يعمل. ثم تم اتخاذ القرار بالعودة إلى مطار شيبول لإجراء الإصلاحات. على الرغم من وجود تسعة مراحيض في الطائرة وهي من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر.

لكن الطاقم تراجع عن قراره بسرعة بعد أن أظهرت بيانات تتبع الرحلة أن الطائرة استأنفت أخيرا طريقها إلى كاليفورنيا.

بعد ساعتين، قرر الطيارون مرة أخرى، فوق جرينلاند، تحويل مسارهم. والعودة إلى أمستردام لإجراء إصلاحات في المراحيض التي تعطلت مرة أخرى.

وفي النهاية، كان من الممكن أن يتسبب هذا العطل في حدوث مشكلات في جميع المراحيض على متن الطائرة. وهو وضع خطير لأكثر من 300 راكب على متن الطائرة.

وعادت الطائرة إلى أمستردام بعد 6.5 ساعة من إقلاعها، ومع الركاب الذين كانوا مرهقين.