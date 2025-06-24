رحلة تلفريك تتحول إلى كابوس لـ19 شخصا

ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية بالنمسا، أنه في أعقاب الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها البلاد تقطعت السبل بتسعة عشر شخصا. في تيليفيريك كارين بمدينة دورنبيرن، القريبة من الحدود السويسرية. مشيرة إلى أن عملية إنقاذ معقدة بدأت بعد انتظار دام أكثر من أربع ساعات.

وأفادت معلومات من البلدية بأن كابلات تلفريك كارين خرجت عن مسارها بسبب هبوب رياح عاتية. مما أدى أن إحدى الكابينات علقت على ارتفاع يتراوح بين 60 و80 مترا.

ولم يكن من الممكن إجلاء الركاب باستخدام سلة الإنقاذ المخصصة لهذا الغرض بسبب تشابك كابلين، لذلك اضطر رجال الإنقاذ إلى الوصول إلى الكابينة بطائرة هيليكوبتر.