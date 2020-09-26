رحلة جوية الاثنين المقبل لإجلاء الفلسطينين العالقين بالجزائر نحو قطاع غزة

برمجت الخطوط الجوية الجزائرية رحلة استثنائية لاجلاء الفلسطينين العالقين بالجزائ الى قطاع غزة عبر مطار القاهرة.

الرحلة مقررة مساء يوم الاثنين القادم ليتمكن المسافرين من الدخول الى القطاع قبل اغلاق معبر رفح.

وفي اطار التسهيل على المواطنين قامت السفارة بالاتفاق مع احد المختبرات الطبية المعتمدة في الجزائر لارسال طاقم طبي للسفارة حيث تم عمل فحص pcr لجميع المواطنين الراغبين بالسفر وبسعر رمزي، حيث تم اجراء الفحص لنحو 65 مواطن وسيتم استلام نتائج العينات غدا الاحد

الرحلة في اطار الجهود المبذولة والمتواصلة من قبل سفارة دولة فلسطين في الجزائر وبالتنسيق والمتابعه مع وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في القاهرة.