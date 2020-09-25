رحلة جوية لإجلاء الرعايا الأتراك من الجزائر الثلاثاء المقبل

أعلنت سفارة تركيا بالجزائر، عن تنظيم رحلة جوية عبر الخطوط التركية من العاصمة إلى اسطنبول الثلاثاء المقبل.

وأشارت سفارة تركيا لدى الجزائر في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن الرحلة من تنظيم الخطوط الجوية التركية.

ودعت سفارة تركيا مواطنيها الراغبين في مغادرة الجزائر عبر الرحلة الجوية إلى إرسال طلباتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة.

وأوضحت السفارة التركية لدى الجزائر، أن رسوم تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا بالجزائر العاصمة قد حُددت بـ 43 ألف دينار للمواطنين الأتراك.

وستقام مبيعات التذاكر على مدار يومين، ابتداء من يوم غد السبت بمركز باب الزوار للتسوق، مكتبي وهران وقسنطينة.