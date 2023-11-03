رحلة جوية مليئة بالرعب.. مساعد طيار يشهر السلاح في وجه قائد الطائرة

خلال رحلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران دلتا، هدد مساعد الطيار بإطلاق النار على قائد الطائرة بسبب خلاف.

وفقًا لمكتب المفتش العام التابع لوزارة النقل الأمريكية، كان لدى جوناثان دان، مساعد الطيار. “خلاف” مع القبطان، الذي أراد تحويل الرحلة “بسبب مشكلة طبية مع أحد الركاب”.

ثم زُعم أنه “أخبر القبطان بأنه سيُطلق عليه الرصاص” إذا تم اختطاف الرحلة. تهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد منذ أن تم السماح لمساعد الطيار بحمل سلاح ناري كجزء من برنامج “ضابط سطح الطيران الفيدرالي” (FFDO)

هؤلاء الضباط الفيدراليون هم طيارون مخولون بالتسليح في قمرة القيادة في الرحلات الداخلية. إنهم يخضعون لتدريب خاص ويحصلون على سلاح صادر عن السلطات للدفاع عن قمرة القيادة ضد محاولة الاختطاف.

وتنص لائحة الاتهام على أن جوناثان دن “اعتدي وأرهب أحد أفراد طاقم الطائرة. واستخدم سلاحا خطيرا للاعتداء على أفراد الطاقم وترهيبهم”.

ووفقا لوثائق المحكمة، كان دان ضابطا في القوات الجوية في عام 2003 وخدم في جولتين قتاليتين في أفغانستان. ترك الخدمة الفعلية في عام 2014 وانضم إلى احتياطي القوات الجوية.

وقالت إدارة أمن النقل (TSA) في بيان لها، إن مساعد الطيار تمت إزالته من برنامج FFDO. دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث المعني. تمامًا مثل شركة Delta التي تؤكد فقط أن Dunn لم يعد موظفًا في الشركة.

وكان الرجل قد تصدر عناوين الأخبار بالفعل في عام 2022 في دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة. حيث تحدى، بصفته مقدمًا في القوات الجوية الأمريكية، وجوب التطعيم ضد كوفيد.