رحلة سياحية تتحول إلى كابوس.. وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بميلة

لقي شخص مصرعه وأصيب 29 آخرون حادث إصطدام بين سيارة وحافلة نقل المسافرين. كانت في رحلة سياحية من (باتنة إلى جيجل). بالطريق الوطني رقم 100 أولاد سمايل, ببلدية ودائرة تلاغمة.

وتدخلت مصالحنا الحماية المدنية على الساعة 03سا19د من أجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة نقل المسافرين. كانت في رحلة سياحية من (باتنة إلى جيجل) بالطريق الوطني رقم 100 أولاد سمايل, ببلدية ودائرة تلاغمة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 24 سنة وأصابة 29 شخص تتراوح ٱعمارهم بين 5 سنة و 63 سنة. بجروح مختلفة و في حالة صدمة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.