رحلة طارئة تلغي إقلاعها لتجنب الاصطدام بطائرة أخرى

توقفت طائرة بوينج 737 ماكس 9 بشكل طارئ على مدرج الإقلاع يوم الخميس 12 سبتمبر في ناشفيل.

وتوقفت الطائرة التي كانت تقل 176 راكبا فجأة لتجنب الاصطدام بطائرة أخرى تابعة لشركة ساوثويست إيرلاينز.

واضطرت طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز إلى مقاطعة إقلاعها يوم الخميس 12 سبتمبر في مطار ناشفيل بالولايات المتحدة.

وبينما كانت الطائرة تسير بسرعة تقارب 200 كيلومتر في الساعة، قامت بالفرملة بشكل عاجل لمنع الاصطدام بطائرة أخرى على المدرج.

وكان الكبح شديدا للغاية لدرجة أن إطارات الطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9 ثقبت. حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، التي حددت أنه لم يصب أي شخص.

وفتحت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية (FAA) تحقيقًا. لتحديد كيف يمكن أن ينتهي الأمر بطائرتين على نفس المدرج في نفس الوقت.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن طائرة خطوط ألاسكا الجوية، التي كان على متنها 176 راكبا وستة من أفراد الطاقم. حصلت على إذن بالإقلاع. ولكن بمجرد وصولهما إلى المدرج. اضطر الطيار ومساعده إلى الضغط على المكابح فجأة، مدركين أن طائرة أخرى كانت في طريقهما.

ولحسن الحظ، لم تصطدم طائرة خطوط ألاسكا الجوية ولم يصب أحد.

وعاد الركاب إلى مطار ناشفيل قبل أن يستقلوا طائرة أخرى أقلعت. دون وقوع أي حادث إلى سياتل غربي الولايات المتحدة.