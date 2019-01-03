?تسلم «تيليفريك» وهران وسكيكدة وتيزي وزو في 2019.. زعلان:

«13 محطة تيليفريك مؤمنة بمستوى عالي»

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أن الأشغال في محطة القطار المؤدية إلى مطار الجزائر قد تم الانتهاء منها، وقد دخلت المرحلة التجريبية، على أن تدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمعدل رحلة كل ساعة على أن تصبح بعد أشهر رحلة كل نصف ساعة، خاصة أن المطار الجديد للجزائر سيدخل حيز الخدمة بعد أسابيع بطاقة استيعابية تقدر بـ16 مليون مسافر.

وقال وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، في تصريح له، أمس، على هامش الخرجة الميدانية التي قادته للجزائر العاصمة، والتي قام من خلالها بتدشين ومراقبة عدة مشاريع وورشات، إن ربط المطار الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، بمحطة قطار، سيساهم بصورة كبيرة في تخفيف الضغط على خطوط الطريق المؤدية إلى المطار.

وأضاف ذات المسؤول بأن محطة «الميترو» على مستوى مطار الجزائر، هي قيد الأشغال، وقد بلغت نسبة جد متقدمة، وسيتم تسليمها في غضون سنة 2022 على أقصى تقدير.

وفي سياق ذي صلة، قال زعلان إن برنامج تطوير النقل الذي أمر به رئيس الجمهورية يتضمن تأهيل العربات وتخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، من خلال وقف استيراد عربات جديدة وإعادة تأهيل العربات القديمة بالمعايير التي تعتمدها، والتي يتم بها تصنيع العربات الجديدة.

وبخصوص النقل الجوي، قال زعلان إن وكالة النقل الجوي للبضائع التي سيتم إنشاؤها لن تعتمد على الخزينة العمومية، وستدر مبالغ كبيرة للدولة من خلال الرسوم على الطيران الخاص بنقل البضائع، حيث لن تعتمد هذه الوكالة على الخزينة العمومية.

وبخصوص خطوط النقل عبر الكوابل الكهربائية في الجزائر العاصمة، قال زعلان إن الطبيعة الجغرافية للعاصمة تقتضي إنشاء محطات وخطوط للنقل عبر الكوابل الكهربائية.

حيث تحتوي العاصمة إلى حد الساعة على 7 خطوط تدعمت بخط جديد يربط بين باب الوادي ومحطة «السيلاست» في بوزريعة ومحطة الزغارة، على مسافة 2.33 كلم في مدة زمنية لا تتجاوز7 دقائق، فضلا عن قدرة نقل تقدر بـ2400 مسافر في الساعة، حيث يتم استخدام 66 مقصورة على مستوى هذه المحطة كل مقصورة بطاقة استيعابية تقدر بـ6 أشخاص.

وقال المسؤول الأول عن الأشغال العمومية والنقل، إن هذا الخط سيفك الخناق على سكان باب الوادي والزغارة بأعالي بولوغين، والسيلاست ببوزريعة، فيما سيتم خلال سنة 2019، استلام خط الكوابل الكهربائية «تيليفيريك» بكل من ولاية وهران وسكيكدة وتيزي وزو، فيما ستخضع عدة مصاعد أخرى للترميم والهيكلة على غرار مصعد تلمسان وقسنطينة .

وبخصوص النقل بالكوابل الكهربائية، قال زعلان إنها وسائل جد مؤمنة، وأنه شخصيا أمضى على قرار دخولها حيز الخدمة اعتمادا على تقارير الخبراء والمهندسين، مؤكدا بأن هذه الوسائل ستخفف من مشاكل الازدحام المروري الذي تعرفه الجزائر العاصمة.