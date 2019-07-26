رحلة مخيفة لطفل في حزام نقل حقائب المسافرين بالمطار

أظهرت كاميرات المراقبة في إحدى المطارات الأمريكية، كيف تسلل طفل في الثانية من العمر إلى الحزام الذي تنقل عليه حقائب المسافرين .

وأظهرت المشاهد كيف سحب الطفل مع الأمتعة دون أن يتمكن أحد من الإمساك به.

كاميرات المراقبة وثقت الحادثة، أين قام الطفل بالصعود حزام نقل الحقائب، فيما كانت والدته إجراءات الصعود إلى الطائرة.

وفي مقطع آخر، شوهد كيف قام عمل الأمن الداخلي بإنقاذ الطفل بأقل الخسائر.

وحسب مواقع إعلامية الطفل يدعى لونزو، أصيب بكسر في ذراعه اليمنى بعد تعرضه لضربات متتالية من الحقائب الكبيرة.