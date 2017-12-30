رحلتنا في الجزائر كلفتنا 1200 دولار للفرد خلال 18 يوما

قال الرحالان عادل العدواني وعبد المجيد سعيد القحطاني، إن رحلتهما إلى الجزائر كلفتهما 1200 دولار للفرد خلال 18 يوما.

وعن سؤال لـ”النهار أون لاين”، هل هو باهض أم لا؟

قالا أن هذا المبلغ لا يغطي تكلفة يومين في دولة خليجية أو أوروبية.

كما عبرا عن انبهارهما بالطرقات في الجزائر، خاصة الطريق السيار شرق غرب الذي قالا عنه إنه ساعدهما في التنقل بسهولة.

ومكنهما من مشاهدة مناظر طبيعية خلابة خلال الرحلة.

وعن خدمة الفنادق في الجزائر قالا إنها باهظة الثمن خاصة الفنادق خمس نجوم.

وقالا أن اسعارها في دول اخرى أرخص من الجزائر.

لكنهما قالا أن الخدمات في الفنادق الجزائرية جيدة، وتقترب من المقدمة بدول عريقة في عالم السياحة.