رحل بعمر الشباب.. وفاة الفنان شادي زيدان

توفي الفنان السوري شادي زيدان، شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان بعد وعكة صحية شديدة ألمت به قبل أيام، عن عمر ناهز 49 عاما.

ونعى الممثل السوري أيمن رضا الراحل، إذ نشر صورته على “إنستغرام”: وعلق بالقول: “الله يرحمك ياشادي. والعزاء لكل العائله وكل محبينك”.

وكان زيدان تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهده في أحد الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان.

وهو الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بحالة صحية دقيقة جدا.

وكان وائل زيدان وجه قبل أيام رسالة مؤثرة إلى شقيقه شادي، وكتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “… بطلب من رب العالمين يوقفك على رجليك أملنا بالله كبير. أنا بعرفك بهي المدة كنت مضغوط بمساهماتك بحملة المساعدة.. ترجعلنا بخير وسلامة. ويبريك متل ما برى النبي أيوب عليه السلام معافى بإذن الرحمن بدي ياك ترجعلنا لهالدنيا شو ما كانت الرجعة”.

https://web.facebook.com/wael.zaidan.1/posts/10217517007277690

https://web.facebook.com/wael.zaidan.1/posts/10217530294929873