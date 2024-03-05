رحماني: بيع المواد الغذائية بأسعار الجملة في الأسواق الجوارية

كشف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عبد الرحمن رحماني. أنه تم فتح كل الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان على مستوى المقاطعة.

وأضاف رحماني في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش إفتتاح السوق الجواري الخاص بشهر رمضان في سعيد حمدين بلدية بئر مراد رايس. أن السوق الجواري يضم 60 خيمة وسيتم رفعها إلى 70 خيمة الأسبوع المقبل. بال إضافة كذلك إلى سوق حيدرة وجسر قسنطينة. مشيرا إلى أنه تم تجنيد كل الظروف والوسائل من أجل السهر على فتح كل الخيم وعرض المنتوجات وتوفيرها تحسبا لشهر رمضان.

وأشار رحماني، إلى أن الأسواق الجوارية تتضمن العديد من المنتوجات على غرار المواد الغذائية الأساسية، اللحوم البيضاء والحمراء وحتى المستوردة، البيض، وحتى الملابس. والجديد هذه السنة أن المنتوجات تكون مباشرة من عند الفلاح والمنتج وبأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى. مؤكدا أنه هذه السنة تم الإشتراط على المتعاملين والتجار. أن تكون الأسعار في المتناول ويجب بيع منتجاتهم بأسعار الجملة وتخفيضها وفارق السعر يكون معتبرا.

وفي سياق مغاير، أكد الوالي المنتدب، أنه تم تخصيص 6 ملايير و500 مليون سنتيم من أجل المنحة التضامنية لشهر رمضان. وتم صبها جميعها في حسابات العائلات المعوزة المستفيدة منها.

أما بالنسبة لمطاعم الرحمة، فقد تم إيداع 17 طلبا على مختلف الدائرة الادارية. وسيتم فتحها جميعا خلال أول يوم من الشهر الفضيل- يضيف الوالي المنتدب-