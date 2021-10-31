رحماني: توصلنا للقناة الرئيسية والأشغال لاتزال جارية

قال عبد الرحمن رحماني مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر أنه تم التوصل صبيحة اليوم إلى القناة الرئيسية للمياه. بعد تسخير كافة الإمكانيات.

وقال رحماني أن مصالح الموارد المائية و”سيال” ستقومان بتغليف القناة ومن تم إعادة ردم الطريق وإصلاحه.

وقال رحماني، أن إنزلاق التربة أمر عادي بسبب عمق الحفرة، ولم تحدث أي مشاكل والاتربة التي تساقطت سيتم إزالتها. مشيرا أن قرار غرق الطريق جاء لتفادي حدوث أي مشاكل أو أضرار.

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وشهد منذ صبيحة الخميس المنصرم، الطريق الوطني رقم 1 في بئر خادم بالعاصمة حادثة انهيار أرضي. تمثل في انهيار قناة الصرف الصحي بالطريق الوطني رقم 1.

وأدى هذا الانهيار إلى توقف تام في حركة المرور على مستوى الطريق السريع بين بئر مراد رايس اتجاه البليدة. ويصل عمق قناة صرف المياة التي تعرضت للانهيار إلى 15 مترا.

مدير الأشغال العمومية يكشف سبب انهيار القناة

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، أمس الخميس، عن سبب انهيار قناة الصرف الصحي في طريق بئر خادم بالعاصمة. كما قال عبد الرحمان رحماني، إن السبب راجع إلى الفيضانات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، بالأخص بلدية السحاولة بـ144 ملم.

وأشار في سياق ذات صلة، إلى أن القناة استوعبت الكثير من مياه الأمطار المتساقطة بغزارة في الآونة الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى عدم تحملها وانهيارها كليا بعمق 15 مترا.

وبالمقابل، أضاف رحماني، في تصريح للنهار، أن مصالح ولاية العاصمة، اتخذت كل الاجراءات ووضعت الإمكانيات اللازمة لحل المشكل. “الطريق ستقطع بعد حين لدراسة إعادة تهيئة الطريق وتوسيع الحفرة” –يشير المتحدث-.

وعن فتح الطريق أمام السائقين، أوضح رحماني أنه لا يمكن تحديد الوقت لذلك، لأن –يضيف- المصالح حاليا تقوم بدراسة الوضع. وهذا من أجل معالجة المشكل من كل الجوانب وإيجاد الحلول التقنية.

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