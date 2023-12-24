رحماني: رفع العراقيل المتواجدة بالعقارات المخصصة لسكنات “LPA”

أمر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عبد الرحمن رحماني، بضرورة رفع العراقيل المتواجدة على العقارات المخصصة لـسكنات lpa لإتمام المشاريع.

وأجرى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عبد الرحمن رحماني، زيارة تفقدية لبلديات المقاطعة. حيث وببلديتي جسر قسنطينة و بئر خادم، تفقد الوالي المنتدب مواقع lpa وكذا الورشات الخاصة بالمشاريع المنطلقة. أين تم إسداء التعليمات للمقاولة الإنجاز على الحرص على تسليم المشروع في الآجال التعاقدية. وكذا رفع العراقيل المتواجدة على العقارات المخصصة لسكنات lpa والتي حالت دون إنطلاق المشاريع.

وبالمدرسة الإبتدائية زايدي عبد الرحمن لبلدية بئر خادم، أسدى الوالي المنتدب تعليمات للمقاولة على الشروع في عملية هدم الأقسام من مادة الأميونت. وإعادة بنائها وفق المعايير و الحرص على تسليم المؤسسة خلال الدخول المدرسي المقبل.

أما ببلدية حيدرة، فقد تم الوقوف على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة الحظيرة وتسليمها في أقصى الآجال.

كما خصصت الزيارة لبلدية بئر مراد رايس إلى المدارس الإبتدائية المعنية بأشغال التهيئة وهي مدرسة الشيخ علي مغربي البساتين. مدرسة قدور الهجيم البساتين. مدرسة سعيد حمدين 1 سليمان اعميرات. بالإضافة كذلك إلى مدرسة أوكيل الحاج محمد لكاسطور. ومدرسة فوضيل السعيد لكاسطور. حيث أمر الوالي المنتدب الإنتهاء من الأشغال قبل عودة التلاميذ من العطلة.

وأشار رحماني إلى أن نسبة تقدم الأشغال كانت متفاوتة و مقبولة. ماعدا المقاولة صاحبة المشروع على مستوى مدرسة فوضيل السعيد. مؤسسة بوباجة حيث أمر الوالي المنتدب بتوجيه إعذار لها نظرا لبطء وتيرتها.