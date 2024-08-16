رحماني: “فخور بتواجدي في مولودية وهران ونحن هنا لتقديم الإضافة للفريق”

أبدى حارس المرمى الجديد لفريق مولودية وهران، شمس الدين رحماني، عزمه رفقة بقية زملائه على تقديم الإضافة اللازمة للفريق في الموسم الجديد.

وصرح رحماني، في هذا الخصوص، للصحافة الوطنية: “فخور بتواجدي مع فريق كبير بحجم مولودية وهران”.

كما أضاف: “نحن هنا من أجل تقديم الإضافة اللازمة لهدا الفريق، الذي عانى نوعا ما الموسم الماضي”.

يذكر أن شمس الدين رحماني، انضم لفريق مولودية وهران، في الميركاتو الصيفي الجاري، قادما من شبيبة القبائل.