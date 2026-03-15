رحماني يجري عملية جراحية على الرابط الصليبي

أجرى المدافع المحوري، لفريق أولمبي الشلف، رحماني فؤاد، عملية جراحية على مستوى الرابط الصليبي للركبة.

وتم اخضاع اللاعب رحماني، لهذه العملية، بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أولمبي الشلف، ضد مولودية البيض.

كما أوضحت إدارة أولمبي الشلف، بأن الفحصوات الطبية التي أجراها اللاعب بالرنين المغنطيسي، أكدت الزامية خضوعه لعملية جراحية.

وأبدى مسؤولي فريق أولمبي الشلف، عبر الصفحى الرسمية للنادي على “فايسبوك”، تمنياتهم بالشفاء للاعب رحماني فؤاد، وعودة ميمونة للميادين في الموسم المقبل.