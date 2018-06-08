رحموني يخوض تجربة جديدة في الأردن

يتجه المدرب الجزائري، مراد رحموني، لخوض تجربة جديدة في الدوري الأردني، بعد توصله لإتفاق نهائي مع إدارة نادي الرمثا الأردني.

وكشفت الصحافة الأردنية، أن رحموني، ووكيل أعماله، اتفقا على كل التفاصيل مع مسؤولي نادي الرمثا، ليشرف المدرب الجزائري على النادي الأردني، الموسم المقبل.

وأكد عبد الحليم سمارة، رئيس نادي الرمثا، للصحافة الأردنية: “المفاوضات كانت ايجابية، ونحن في انتضار حضور المدرب ووكيله لتوقيع العقد”.

وسيكون المدرب السابق لشبيبة القبائل، مراد رحموني، معنيا ببطولة الأندية العربية، التي سيواجه فيها نادي الرمثا، النجم الساحلي التونسي، شهر أوت القادم.