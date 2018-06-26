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رحموني يُباشر تجربته الإحترافية مع فريقه الأردني

الرياضة
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رحموني يُباشر تجربته الإحترافية مع فريقه الأردني رحموني في تدريبات الرمثا
بقلم عبد النور.حواز

باشر المدرب الجزائري مراد رحموني العمل مع فريقه الجديد الرمثا الأردني في أول تجربة إحترافية له خارج التراب الوطني.

وركز رحموني في الحصص التدريبية الأولى على العمل البدني وكذا مُعاينة العناصر الشابة التي يُمكن ترقيتها للفريق الأول.

هذا ومن المنتظر أن يُحدد رحموني المراكز التي تحتاج لتدعيمات كما سيتناقش مع إدارة الرمثا حول ملف اللاعبين المحترفين المُقرر التعاقد معهم.

ويهدف التقني الجزائري لتجهيز فريقه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي ذهابا وإيابا في الدور الأول من البطولة العربية شهر أوت المقبل.


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