رحو سليمان يقود نادي مازامبي للتتويج بلقب الدوري الكونغولي

قاد المدرب الجزائري، سليمان رحو، نادي تيبي مازامبي الكونغولي، للتتويج بلقب البطولة للموسم الجاري، ليحصد بذلك رحو، أول لقب له كمدرب رئيسي.

وجاء تتويج رحو سليمان وناديه مازمبي، بلقب البطولة، بعد فوزهم أمس السبت، بنتيجة (2-0)، على حساب فريق سيليست، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.

كما ضمن المدرب الجزائري، وناديه الكونغولي، مشاركتهم الموسم المقبل في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن المدرب سليمان رحو، تولى منصب المدرب الأول لنادي تيبي مازhمبي الكونغولي، شهر جانفي الماضي، خلفا للسنغالي لامين ندياي، المدرب الحالي لاتحاد العاصمة.