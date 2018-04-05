رحو: “سنواصل على هذا النسق إلى غاية ضمان البقاء”

أبدى عضو الطاقم الفني لشبيبة القبائل، سليمان رحو، عزم فريقه على مواصلة العمل بجد، لتحقيق النتائج الإيجابية، بغية ضمان البقاء في المحترف الأول.

ونشر سليمان رحو، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أين شكر جماهير شبيبة القبائل على الدعم الذي يقدمونه للفريق.

كما أكد على عزمهم، في مواصلة العمل بهذا النسق، لتحقيق النتائج الإيجابية، التي تضمن بقاء شبيبة القبائل ضمن حظيرة الكبار.

وجاء هذا بعد الفوز الكبير الذي حققته شبيبة القبائل بنتيجة 3-1، في آخر مباراة لها لحساب البطولة، أمام مولودية الجزائر.

يذكر أن الشبيبة تتواجد حاليا في المركز الـ12 في ترتيب البطولة، برصيد 26 نقطة، قبل 6 جولات من ختام الموسم الجاري.