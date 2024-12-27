رحو: “لهذا السبب قدمت استقالتي من ترجي مستغانم”

كشف المدرب الجزائري رحو سليمان، الأسباب الت دفعته لتقديم استقالته منن على رأس العارضة الفنية لفريق ترجي مستغانم.

وبدأ رحو، اليوم الجمعة، تصريحاته للإذاعة الوطنية، بالحديث عن هزيمتهم أمس الخميس، أمام الضيف نادي بارادو، أين قال: “انهزمنا أمام فريق بارادو الذي يملك لاعبين معروفين بامكانياتهم”.

كما أضاف: “قمت بكل مجهوداتي لتصحيح مسار الفريق، لكن الأمر يتطلب تظافر جهود الجميع بما فيهم الإدارة، والأنصار”

وتابع سليمان رحو: “قدمت استقالة جماعية أنا والطاقم الفني، كونه لا يمكنني العمل في ظروف لا تسمح لي بتحقيق نتائج ايجابية”.