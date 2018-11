رحو: “متحمسون للعودة للمنافسة”

وكتب رحو سليمان، في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “متحمسون أكثر من أي وقت، ولانطيق صبرا للعودة للمنافسة”.

وأضاف السابق لشبيبة القبائل، والمنتخب الوطني: “سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بنتيجة ايجابية انشاء الله، والفوز للأفضل”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستعود للمنافسة بعد توقفها لـ18 يوما، بسبب تأجيل مبارياتها، حيث ستواجه اتحاد العاصمة، غدا الجمعة “ببولبوغين”، لحساب الجولة الـ13، من المحترف الأول.

Motivés comme jamais et très impatients de retrouver les terrains et la compétition. On fera de notre mieux pour revenir avec un bon résultat inchallah. Que le meilleur gagne #JSKUSMA #LIGUE1MOBILIS #DZ #JSK #LESLIONS pic.twitter.com/zhOF8UJXI7

