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رحو: “متحمسون للعودة للمنافسة”

الرياضة
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رحو: “متحمسون للعودة للمنافسة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رحو سليمان، المدرب المساعد، في شبيبة القبائل، عن الحماس الكبير الذي يعيشه الفريق، بعودتهم لأجواء المنافسة من جديد.

وكتب رحو سليمان، في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “متحمسون أكثر من أي وقت، ولانطيق صبرا للعودة للمنافسة”.

وأضاف السابق لشبيبة القبائل، والمنتخب الوطني: “سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بنتيجة ايجابية انشاء الله، والفوز للأفضل”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستعود للمنافسة بعد توقفها لـ18 يوما، بسبب تأجيل مبارياتها، حيث ستواجه اتحاد العاصمة، غدا الجمعة “ببولبوغين”، لحساب الجولة الـ13، من المحترف الأول.


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